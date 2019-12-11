Не нижче 50°: Кабмін затвердив правила постачання гарячої води
Кабінет міністрів на засіданні у середу затвердив правила постачання гарячої води - відтепер гаряча вода повинна подаватись споживачам не нижче 50 градусів Цельсія і не вище, ніж 75 градусів Цельсія.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Правило щодо граничних температур стосується як колективних споживачів, так і тих, хто має індивідуальні теплові пункти.
Крім цього, уряд затвердив типові договори на постачання гарячої води.
"Ми визначили вимоги до якості самої послуги - постачання гарячої води, а також встановили одиниці виміру за спожите. Це дозволить нашим громадянам вимагати якісні послуги, а у разі їх неотримання мати право на перерахування вартості", - заявив прем'єр Олексій Гончарук.
Крім цього, правила встановлюють порядок взаємовідносин виконавців та споживачів.
"Передбачено, що виконавець послуги забезпечує її постачання з відповідним рівнем безпеки, температури та величини тиску. Визначено і порядок обліку води, обслуговування лічильників та передачі їх показників. Унормовано зняття контрольних показників з приладів обліку", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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