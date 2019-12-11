Водійські права вже можна показувати через додаток у бета-режимі — Мінцифри

Додаток "держави в смартфоні" запустився у бета-режимі, перші послуги які будуть доступні в додатку: електронні водійські права і технічний паспорт, щоб взяти участь у тестуванні треба зареєструватися.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу по результатам засідання уряду.

"Сьогодні ми запускаємо першу чергу бета-тестування додатку дія.



Перші послуги які будуть у додатку : можливість використовувати електронні права та техпаспорт. Реально, офлайн у житті, за допомогою додатку", - заявив він.

Також Федоров заявив, що у додатку буде можливість спілкуватися з державою через месенджери та задавати питання.



Щоб взяти участь у бета-тестуванні потрібно зареєструватися на сайті team.diia.gov.ua.



Міністерство цифрової трансорфмації шукає водіїв з водійськими правами та/або техпаспортом.

На першій хвилі тестування тільки 20 тисяч користувачів iOS и Android зможуть випробувати додаток.

Федоров також наголосив, що розробка додатку нічого не коштувала державному бюджету.

"Цей додаток ми розробили за декілька місяців, до цього його не могли розробити років 20.

Наші партнери це компанія ЕPAM, ми витратили 0 гривень бюджету і скоро отримуємо на баланс за 1 грн цей додаток.



І це також гарний сигнал, тому що це вперше в історії українські компанії такого масштабу готові допомогати", - підкреслив міністр.

Також Федоров подякував МВС за співпрацю у впровадженні нових функцій.

"Я дуже радий шо в работу включились МВС. Це позитивний досвід взаємодії міністерств у державі."



Економічна правда