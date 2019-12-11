Топ-10 галузей в яких найбільше заробляють "оптовики"

Торгівля паливом, різнорідними продуктами та зерном ‒ найбільш прибуткові напрямки серед оптових торговців України.

Про це свідчать результати дослідження аналітиків YouControl.

Оптова торгівля – загалом досить "грошовитий" вид діяльності. Окремі її напрямки мають сумарну виручку компаній, що вимірюється сотнями мільярдів гривень.

Аналітики сформували топ найбільш прибуткових напрямків діяльності за загальною виручкою всіх підприємств України, у яких вказана одна із категорій опту як основний КВЕД.

Згідно з даними YouControl, системи для перевірки контрагентів, у 2018 році найбільше заробили компанії, які торгують твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Виручка підприємств, які працюють в цій категорії, виявилася більшою, ніж сумарно у всієї другої п’ятірки ТОПу. Такий результат закріплюється й тим, що із ТОП-20 компаній-оптовиків 2018 року чверть торгує саме паливом.

Серед них "ДТЕК Трейдінг", "Вог-Трейд", "Окко-бізнес контракт", "БНК Україна", "Нафтотрейд ресурс".

Купівля-продаж вугілля, газу та нафтопродуктів – наймасштабніший сегмент вітчизняного ринку оптової торгівлі.

Зокрема, на вагомий обсяг виручки впливає те, що на цьому ринку компанії-посередники мають змогу встановити значну націнку на пальне, яке реалізується промисловим споживачам.

Дається взнаки і те, що вийти на цей ринок має обмежене коло підприємств. Також він вирізняється адміністративною зарегульованістю тарифів на окремі види палива. Ці особливості часто сприяють формуванню монопольної ренти і як наслідок – високим показникам виручки.

На другому місці опинилася одна із улюблених категорій українського бізнесу – "Неспеціалізована оптова торгівля". КВЕД "Неспеціалізована оптова торгівля" "полюбляють" як крупні оптовики, що займаються реалізацією різноманітної продукції, так і багато компаній з ознаками фіктивності.

А третьою в ТОПі стала реалізація зерна, необробленого тютюну, насіння і корму для тварин. "Бронзу" зернотрейдерів легко пояснити аграрною спеціалізацією економіки України, де торгівля зерном посідає ключові позиції в структурі вітчизняного експорту. Варто зауважити, що такі аграрні "монстри", як "Кернел-Трейд" та "Нібулон", вказують саме оптову торгівлю зерном як основний вид діяльності.

Загалом же десятка категорій опту виявилася дуже різноманітною – українські компанії активно торгують агротоварами та продуктами харчування, товарами важкої та обробної промисловості, фармацевтичними товарами, хімічними продуктами тощо.

Цікаво також те, скільки саме компаній змогли так багато наторгувати для своїх категорій. Наприклад, 120 млрд грн виручки в категорії "Оптова торгівля тютюновими виробами" згенерували всього 47 підприємств, серед яких лідируючі позиції займають "Тедіс Україна", "ФСМД" та ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна"

А от 444 млрд грн для "Неспеціалізованої оптової торгівлі" заробили аж понад 18 тис. компаній. Тож, скоріш за все, вони забезпечили свої високі показники не стільки виручкою окремих крупних гравців, скільки масовістю.

Хоча, варто згадати, що серед ТОП-20 оптовиків є підприємства, що успішно працюють в цій категорії: "Метінвест-СМЦ", "АДМ Юкрейн", "Статус-Трейд".

YouControl — аналітична система, що з понад 60 джерел формує повне досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами.

Економічна правда