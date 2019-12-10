Нацкомісія з тарифів підвищила тарифи "Укренерго"

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нові тарифи НЕК "Укренерго" на 2020 рік на передачу електричної енергії на рівні 155,40 грн/МВт·год (на 33% більше ніж було) та послуги з диспетчерського управління – 10,23 грн/МВт·год (на 27% більше ніж було раніше).

Про це повідомляє прес-служба Укренерго.

Причиною зростання стало збільшення майже удвічі (до 5,8 млрд грн) витрат на придбання електроенергії для компенсації технологічних витрат, що пов’язано зі зміною механізму виконання спецобов’язків (ПСО), покладених у тому числі на оператора системи передачі.

В Укренерго повідомляють, що в порівнянні із середнім тарифом з моменту запуску нового ринку електроенергії в ІІ півріччі 2019 р. (165,89 грн/МВт·год) тариф НЕК "Укренерго" на передачу зменшився на 6,32%.

Як зазначається, 3 грудня, на відкритому обговоренні тарифів НЕК "Укренерго" на 2020 рік розглядався тариф на передачу електроенергії у розмірі 135,78 грн/МВт·год.

Як повідомляється, сьогодні Укренерго купує 80% електроенергії для компенсації технологічних втрат в мережах у ДП "Гарантований покупець" за граничною ціною НАЕК "Енергоатом" (найнижчою на ринку). Водночас після змін механізму ПСО (затверджені Постановою КМУ від 09.12.2019 № 1003) увесь обсяг цієї електроенергії Укренерго доведеться купувати на вільних сегментах ринку за ринковою ціною, яка значно вища за ціну електроенергії атомної генерації.

Зважаючи на це, вартість електроенергії, придбаної на вільному ринку, буде більшою, ніж гранична ціна атомної генерації.

Зокрема, при розрахунку витрат на придбання електроенергії для компенсації технологічних витрат була взята ціна закупівлі електроенергії на ринку "на добу наперед" у жовтні 2019 р. на основі погодинних щодобових цін купівлі-продажу електроенергії та погодинних щодобових обсягів технологічних витрат на її передачу.

Економічна правда



