Мініфраструктури оголосить новий конкурс на оренду приміщень аеропорту "Бориспіль"

Міністерство інфраструктури спільно з Фондом держмайна проведуть нові конкурси на оренду майна аеропорту "Бориспіль", зокрема - оренди площ для торгівлі.

Про це заявили міністр інфраструктури Владислав Криклій і голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"Питання оренди у аеропорту Бориспіль не вирішено з квітня 2018 року. Раніше для оренди площ в аеропорту Бориспіль виставлявся один великий лот, це фактично обмежувало коло учасників конкурсу. До сьогодні процедура не була змінена. Якщо ми хочемо отримувати з оренди більше – ми маємо по іншому до цього підходити.

Що наразі пропонується? У нас спільна позиція з Фондом державного майна – має бути конкуренція між потенційними орендарями. Хто запропонує найкращі умови – той орендуватиме", - розповів Криклій.

За словами Сенниченка, в оренду передаватимуться тільки об'єкти з визначеною площею та цільовим призначенням - це сприятиме прозорості проведення конкурсу та допоможе більш ефективно використовувати державне майно.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" має намір передати на конкурсних умовах в оренду площі, розташовані у Терміналі F та D.

Зазначається, що це сприятиме підвищенню якості обслуговування пасажирів та збільшенню доходів державного підприємства – балансоутримувача.

Економічна правда