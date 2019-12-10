Firefly планує збирати 24 ракети на рік, зокрема на "Південмаші"

Українсько-американський стартап Firefly завдяки заводам в Техасі, Маямі та потужностям "Південмашу" у перспективі планує збирати 24 ракети на рік.

Про це розповів засновник Firefly Максим Поляков в інтерв’ю для ЕП.

Стартап зараз закінчує виготовлення трьох ракет. У 2020 році він планує побудувати ще шість. У перспективі, каже Поляков, завод в Техасі буде збирати вісім ракет на рік. Ще один завод, який компанія будує в Маямі, плюс потужності "Південмашу" дозволять збирати 24 ракети на рік.

Поляков оцінює світовий оборот космічних послуг в 330 млрд дол, і очікує, що через п'ять років той сягне 1 трлн дол.



За його словами, зараз потреба в запусках значно перевищує можливості.

"Якщо ви зараз хочете "запуститися", то потрібно оплатити всю вартість запуску і чекати два роки", — говорить бізнесмен.

Завдяки таким ринковим умовам Firefly Aerospace вже продав шість запусків Ізраїлю, продає запуски Франції, Швеції, США.

Після "обкатки" ракети Firefly Alpha Поляков планує почати розробку більш вантажопідйомної ракети Firefly "Бета" вантажопідйомністю 4 тонни.

Читайте більше у інтерв’ю: "Синку, ракетником ти не станеш": історія Максима Полякова та його космічного стартапу Firefly

Економічна правда