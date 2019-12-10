Стартап українця Firefly планує "вбити ринок" найдешевшими доставками у космос

Засновник українсько-американської космічної компанії Firefly Максим Поляков розповів, що зараз йде розробка киснево-гасової ракети Firefly Alpha, яка зможе запропонувати найнижчу ціну за виведення на орбіту кілограму вантажу та заробляти при цьому 150% прибутку.

Про це він розповів в інтерв’ю для ЕП.

Бізнесмен каже, що завдяки новій ракеті компанія змінить ринок космічних доставок.

"Ми можемо вбити ринок", — стверджує Поляков.

За його словами, ракета Firefly Alpha ідеальна для військових програм. "Військові не літають разом з комерційними вантажами, військові літають тільки з території США. Фактично ми забираємо ще й ринок військових замовлень", — говорить він.

Військові, продовжує підприємець, прагнуть вийти на малі орбіти: замість десяти супутників по 500 млн дол на високих орбітах вони хочуть виводити кілька сотень дешевших супутників на низькі орбіти.

"Стійкість такого угруповання значно вища. Ракета Firefly Alpha ідеальна для реалізації такої концепції", — упевнений Поляков.

Firefly Alpha призначена для запуску малих супутників і здатна виводити до 1 тонни вантажу на низьку навколоземну орбіту і 500 кг — на високу.

Вартість запуску становитиме близько 8 млн дол. Введення в експлуатацію повинно було відбутися в грудні 2019 року, проте було перенесене на початок 2020 року.



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Економічна правда