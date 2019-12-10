Штучний інтелект Google "вивчив" українську мову
Алгоритм пошуку Google BERT, чия нейронна мережа здатна розпізнавати речення і його складові частини в запитах користувачів, поповнився більш як 70 мовами.
Джерело: Google блог, Google SearchLiaison в Twitter
Деталі: Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) – алгоритм, який поліпшує релевантність результатів пошуку за рахунок здатності аналізувати цілі речення – зокрема, прийменники і словосполучення – замість ключових фраз.
Алгоритм використовує нейронну мережу, яка наділяє пошукову систему "розумінням". Спочатку він працював виключно з англійською для пошукових запитів у США.
10 грудня Google додав у алгоритм здатність "розпізнавати" понад 70 мов, серед яких є українська і російська.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"