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ДБР перевіряє податківців, які не помітили ухилення від сплати акцизу на 1,6 мільйона

Субота, 9 листопада 2019, 17:07

Слідчі Держбюро розслідувань розслідують кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що дії податківців призвели до ухилення від сплати підприємством акцизного податку на суму 1,637 млн грн.

"За попередньою інформацією: під час перевірки виробника тютюнової продукції працівники податкової не помітили ухилення від сплати акцизного податку на суму 1 млн 637 тис грн.

Відбулися санкціоновані обшуки в приміщеннях Головного управління ДФС в Дніпропетровській області та за місцем ведення господарської діяльності підприємства", - йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генпрокуратура. 

Кваліфікація кримінального провадження: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу).

Економічна правда

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податки акциз

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