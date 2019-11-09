ДБР перевіряє податківців, які не помітили ухилення від сплати акцизу на 1,6 мільйона

Слідчі Держбюро розслідувань розслідують кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що дії податківців призвели до ухилення від сплати підприємством акцизного податку на суму 1,637 млн грн.

"За попередньою інформацією: під час перевірки виробника тютюнової продукції працівники податкової не помітили ухилення від сплати акцизного податку на суму 1 млн 637 тис грн.

Відбулися санкціоновані обшуки в приміщеннях Головного управління ДФС в Дніпропетровській області та за місцем ведення господарської діяльності підприємства", - йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генпрокуратура.

Кваліфікація кримінального провадження: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу).

Економічна правда