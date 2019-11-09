Поспіх у земельній реформі недоречний - керуючий партнер ЄБРР

Керуючий партнер ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне вважає, що швидке запровадження земельної реформи в Україні може спричинити незворотні помилки.

Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мантра, яку ми постійно чуємо, в тому числі чули і в Маріуполі (на інвестиційному форумі - ред.) на минулому тижні, - "нам потрібно поспішати, зробити все якомога швидше, так, будуть помилки, але потім ми їх виправимо ". Земельна реформа - таке місце, де не можна допускати помилки, вони будуть незворотні.

Давайте візьмемо паузу, подумаємо і зробимо все поступово і правильно. І збережемо права малих фермерів", - підкреслив Патроне.

Погоджується з ним заступник керівника управління корпоративних фінансів Європейського інвестиційного банку Жан-Жак Сулакру.

"Україні не варто поспішати. Я б рекомендував робити це поступово, спочатку вирішуючи питання земель у державній власності, приватизуючи її", - зазначив Сулакру.

Водночас голова інвестиційного фонду Dragon Capital Томаш Фіала зазначив, що бізнес очікує відкриття ринку з 1 жовтня 2020 року.

"Моя рекомендація була б використовувати це вікно можливостей - політичних можливостей і політичної волі на ранньому етапі, оскільки з часом це бажання може зменшитися і просунути такі непопулярні реформи було б важче", - заявив Фіала.

Нагадаємо:

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

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