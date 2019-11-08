Фонд гарантування продав пул активів банків за рекордні 850 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав пул активів "Дельта Банку", банку "Надра" та банку "Фінанси та кредит" за рекордні для фонду 849,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Мінімальна ціна торгів була встановлена на рівні 679,5 млн грн. Аукціон був проведений за голландською моделлю.

У процесі конкурентної боротьби переможницею стала одна з двох компаній-учасниць – ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста". Організатором торгів виступила компанія "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн" (FFN).

Основні активи, включені до цього пулу, – заборгованість за кредитами групи компаній "Яблуневий дар" та ПрАТ "Росава".

Стягнення заборгованості групи компаній "Яблуневий дар" перед "Дельта Банк" залежатиме від рішень судів за відповідними позовами, розгляд яких на цей час триває. До того ж одна з компаній, що входять до групи "Яблуневий дар", ТОВ "Танк Транс", на сьогодні перебуває у процедурі ліквідації.

"Росава", боржник перед банком "Фінанси та Кредит", також, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебуває у процедурі ліквідації.

Усі активи, включені до пулу, до цього неодноразово виставлялись на торги, спершу вроздріб, а після того, як покупця не було знайдено, – у складі дрібніших пулів.

Економічна правда