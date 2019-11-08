Після старту ринку землі громади можуть отримати понад 7 мільйонів га сільгоспугідь

7,2 мільйона гектарів землі буде передано в управління громад після відкриття ринку землі.

Про це з посиланням на дані Держгеокадастру повідомили в Громадській коаліції "За скасування земельного мораторію".

Згідно з проектами земельної реформи, запропонованими урядом та парламентським комітетом з питань аграрної політики, державна земля має бути передана в управління громад.

Після інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності було виявлено, що громади контролюють 2,2 млн га сільгоспугідь, а держава - 7,2 млн. га. В лідерах опинилися Полтавська область, де держава володіє 476,3 тис га, Одеська - 459,3 тис га та Чернігівська - 417,7 тис га.

За неповні чотири роки обсяги державних земель зменшилися на 10%, з 10,5 млн га до 9,4 млн. га.

Нагадаємо, що після набрання чинності у 2002 році Земельного кодексу у підпорядкуванні місцевих громад залишилося лише близько 12% території України – землі, що розташовані здебільшого у межах населених пунктів. А 88% земель є вотчиною органів державної влади – Держгеокадастру, районних та обласних державних адміністрацій та Кабінету міністрів.

Нагадуємо:

З початку 2018 року йде процес передачі землі громадам.

За рік 646 громад отримали майже 1,5 млн гектарів землі.

На думку експертів, процес йде надто повільно, та на практиці громади стикаються з великою кількістю проблем та обмежень.

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

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Економічна правда