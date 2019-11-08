Кабмін планує заборонити одному енергоімпортеру мати на ринку понад 30%
П'ятниця, 8 листопада 2019, 16:32
В уряді розглядають план диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, у межах якого з одного джерела Україна не зможе отримати понад 30% енергетичного ресурсу (нафти, газу чи вугілля).
Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель під час Київського міжнародного економічного форуму, передає hromadske.
"Уряд розглядає можливість диверсифікації постачання енергетичних ресурсів в Україну. Закладається логіка, що не може бути більше ніж 30% джерел постачання з одного джерела. Для ядерного палива закладається логіка - не більше 51% постачання з одного джерела енергії", - підкреслив міністр.
За його словами, Україна має ставати більш енергонезалежною та використовувати більше енергоресурсів (газу, нафти та вугілля), які видобуваються в Україні.
"Україна видобуває приблизно 1,2-1,4% від тих запасів, які є, інші країни - 4-5%. В України поганий показник зважаючи на те, що ми незалежна країна", - додав він.
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