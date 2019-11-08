Кабмін планує заборонити одному енергоімпортеру мати на ринку понад 30%

В уряді розглядають план диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, у межах якого з одного джерела Україна не зможе отримати понад 30% енергетичного ресурсу (нафти, газу чи вугілля).

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель під час Київського міжнародного економічного форуму, передає hromadske.

"Уряд розглядає можливість диверсифікації постачання енергетичних ресурсів в Україну. Закладається логіка, що не може бути більше ніж 30% джерел постачання з одного джерела. Для ядерного палива закладається логіка - не більше 51% постачання з одного джерела енергії", - підкреслив міністр.