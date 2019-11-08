У Трускавці планують побудувати найбільший у Східній Європі аквапарк

У Трускавці у найближчі роки планується будівництво найбільшого у Східній Європі аквапарку.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив міський голова Андрій Кульчинський.

"Два місяці тому ми провели конкурс на аквапарк, перемогла компанія з Києва. Мінімум рік буде проектування, потім три-чотири роки цілодобового будівництва, оскільки це величезний об'єкт на 3 га. Концепція передбачає будівництво найбільшого аквапарку в Східній Європі.

Він розміститься на місці найвищого недіючого будинку у Львівській області - 25-поверхівки на виїзді з Трускавця", - розповів він.

Міський голова Трускавця додав, що цю будівлю інвестори знесуть або реконструюють.



Згідно з концепцією, об'єкт включатиме готельні номери.

За словами Кульчицького, у Трускавці у 2018 році було відкрито два нові шестиповерхові готелі рівня 3-4 зірок - Green Park (власник - футболіст Андрій Воронін) і "Алькор". Нині на стадії будівництва - ще три готелі, інвесторами яких виступають іноземці.