Курс валют на 8 листопада: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

8 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,50 - 24,53 гривні;

Євро – 27,07 - 27,10 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,39 – 24,61 гривні. Євро купують по 26,85 гривні, продають по 27,29 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,48 - 24,57 гривні, євро - 27,04 - 27,14 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 8 листопада на рівні 24,51 гривні за долар.

7 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,60 гривні за долар.

7 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

Економічна правда