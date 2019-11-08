Курс валют на 8 листопада: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки
8 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,50 - 24,53 гривні;
Євро – 27,07 - 27,10 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,39 – 24,61 гривні. Євро купують по 26,85 гривні, продають по 27,29 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,48 - 24,57 гривні, євро - 27,04 - 27,14 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 8 листопада на рівні 24,51 гривні за долар.
7 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,60 гривні за долар.
7 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.
Економічна правда
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