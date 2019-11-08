Всі розділи
Укр / Рус

Гривня продовжує зміцнюватися

П'ятниця, 8 листопада 2019, 09:17

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 8 листопада на рівні 24,51 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,15 (на 7 листопада – 27,35 гривні).

Нагадуємо:

7 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,60 гривні за долар.


7 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на закритті міжбанку трохи зміцніла 16 жовтня 2019, 18:09
Гривня зміцніла на закритті міжбанку 12 вересня 2019, 17:09
Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 12 вересня 12 вересня 2019, 11:28
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!