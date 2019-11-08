Гривня продовжує зміцнюватися
П'ятниця, 8 листопада 2019, 09:17
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 8 листопада на рівні 24,51 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,15 (на 7 листопада – 27,35 гривні).
Нагадуємо:
7 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,60 гривні за долар.
7 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.
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