Зеленський: Ми захищатимемо інвестиції, які надходять в Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що захист інвестицій, які надходять в Україну, є пріоритетом для української влади.

Про це він сказав під час зустрічі з головним виконавчим директором компанії Head – відомого виробника спортивного спорядження Йоганом Еліашем.

Зеленський привітав Еліаша з початком будівництва заводу Head в Україні.

"Ми дуже раді, тому що це серйозні інвестиції великої компанії в Україну. Це дуже важливо, і ми захищатимемо всі інвестиції. Це для нас є пріоритетом", – сказав президент.

"Зі свого боку Йоган Еліаш привітав реформи, які проводяться в Україні, та зазначив, що наша країна має великі можливості для залучення іноземних інвестицій – як із країн Євросоюзу, так і зі США", - йдеться у повідомленні.

"Україна сьогодні – це місце для інвестицій", - сказав головний виконавчий директор Head.

Економічна правда