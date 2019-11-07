Акції Uber подешевшали до рекордного мінімуму

Ціни акцій компанії Uber Technologies під час торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі знизились на 8,7%, до рекордно низького рівня в 25,58 доларів за весь час.

Про це повідомляє Blooomberg.

Зазначається, що різке падіння акцій пов'язане із завершенням терміну дії обмежень на продаж акцій, який набрав сили 10 травня 2019 року - в перший день IPO.

"Перед відкриттям торгів 6 листопада один з найбільших в світі інвестиційних банків Goldman Sachs, який володіє 4,1% акцій Uber, продав близько 2 млн акцій неназваному покупцеві за 26,9 доларів за папір, що на 4% нижче ціни закриття вівторка.

Крім того, катастрофічні наслідки невдалого IPO сильно позначилися на головному інвесторі Uber - японському телекомунікаційному гіганті SoftBank Group, якому належить 13% акцій компанії", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда