Акції Uber подешевшали до рекордного мінімуму
Ціни акцій компанії Uber Technologies під час торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі знизились на 8,7%, до рекордно низького рівня в 25,58 доларів за весь час.
Про це повідомляє Blooomberg.
Зазначається, що різке падіння акцій пов'язане із завершенням терміну дії обмежень на продаж акцій, який набрав сили 10 травня 2019 року - в перший день IPO.
"Перед відкриттям торгів 6 листопада один з найбільших в світі інвестиційних банків Goldman Sachs, який володіє 4,1% акцій Uber, продав близько 2 млн акцій неназваному покупцеві за 26,9 доларів за папір, що на 4% нижче ціни закриття вівторка.
Крім того, катастрофічні наслідки невдалого IPO сильно позначилися на головному інвесторі Uber - японському телекомунікаційному гіганті SoftBank Group, якому належить 13% акцій компанії", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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