Бундестаг розгляне захист "Північного потоку-2" від санкцій та газової директиви ЄС

Депутати німецького парламенту вночі на 8 листопада обговорюватимуть два питання, пов’язані з "Північним поток-2": захист газопроводу від політики санкцій та внесену урядом поправку до закону, який імплементує Директиву ЄС щодо внутрішнього ринку природного газу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

У порядку денному пленарного засідання вказано, що розгляд цих двох питань має розпочатися о 21:00 7 листопада та 02:55 8 листопада

"Бундестаг обговорить у четвер, 7 листопада, запит за пропозицією фракції AfD ("Альтернатива для Німеччини") під назвою "Забезпечити енергозабезпечення Німеччини – захистити Nord Stream 2 від політики санкцій", - написано в темі засідання.

Очікується, що після 45 хвилин дискусії, яка почнеться близько 21:00 (берлінський час), заявка буде передана до Комітету з економічних та енергетичних питань для подальшого обговорення.

AfD закликає Федеральний уряд "вжити необхідних контрзаходів, щоб захистити європейські компанії, які беруть участь у проєкті "Північного потоку-2", від санкцій США". У разі запровадження санкцій щодо Nord Stream 2, уряду пропонують спрямувати кошти державної банківської групи KfW на компенсацію додаткових витрат та можливих затримок у проєкті.

На 02:55 ночі поставлена на обговорення внесена Федеральним урядом поправка до закону про енергетичну промисловість, який імплементує до законодавства ФРН Директиву ЄС щодо загальних правил внутрішнього ринку природного газу.

"Цим законопроєктом повинні бути внесені зміни у визначення взаємозв'язків у газовій галузі. Метою є також поширення правил внутрішнього ринку газу, зокрема на трубопроводи між державами-членами ЄС та державами – не членами ЄС. Надалі вимоги регуляторного законодавства повинні застосовуватися до сухопутного або морського кордону держави-члена", - йдеться у поясненні.

Разом з тим на 4 ранку 8 листопада поставлено на розгляд законопроєкт "щодо Угоди від 7 листопада 2018 року між Федеративною Республікою Німеччина та Україною про соціальне забезпечення". Угода має на меті, зокрема, уникнення подвійного пенсійного та соціального страхування від нещасних випадків для працівників, які виїхали на роботу до іншої країни.

Нагадаємо, 6 листопада законопроєкт щодо газопроводу вже розглядався комітетом з економічних питань Бундестагу. Спочатку поставлене на порядок денний питання після перемовин вирішили зняти, але перед самим закінченням засідання представник ХДС (партія Меркель) Йоахім Пфайфер поставив вимогу: проєкт має бути винесений на голосування. Врешті комітет підтримав законопроєкт.

Як відомо, відповідно до нової Директиви ЄС про газовий ринок, трубопроводи країн – не членів ЄС також мають підпадати під європейське регулювання.

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Європейська правда