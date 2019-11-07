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Укр / Рус

Топ-20 найбільш надійних банків: українці довіряють іноземному капіталу

Четвер, 7 листопада 2019, 16:41

З топ-20 банків у рейтингу — 15 з іноземним капіталом, 4 — державних і лише один комерційний український, що належить Ринату Ахметову.

Про це свідчить рейтинг видання НВ і інвесткомпанії Dragon Capital.

Декілька років поспіль, рейтинг очолює українська дочірня компанія австрійського Raiffeisen Bank International.

Топ-10 потрапили також Укрсиббанк, Сітібанк, ІНГ Банк, Креді Агріколь Банк, ОТП Банк, ПриватБанк, Укрексімбанк, Ощадбанк і ПроКредит Банк. У список потрапив лише один комерційний банк з "українським паспортом" — ПУМБ олігарха Ріната Ахметова.

Найприбутковіший український банк — ПриватБанк — займає в рейтингу сьоме місце. За даними НБУ, його прибуток за останні три квартали цього року (27,4 млрд грн) більше ніж удвічі перевищує прибуток всіх інших 75 українських банків разом узятих. 

Звідси і рекордна рентабельність капіталу — співвідношення чистого прибутку до власного капіталу у Привата — 101%. 

За цим показником ближче всіх до нього Сітібанк (90%), у лідера рейтингу надійності - Райффайзен Банку Аваль — 41%. 

При цьому в портфелі ПриватБанку 81% непрацюючих кредитів. У Райффайзен Банку Аваль таких всього 8%.

 
НВ
 
НВ

Як рахували рейтинг:

Місце в рейтингу визначалося інвестиційною компанією Dragon Capital, виходячи з суми балів, яку банк отримав на основі наступних показників:

Достатність капіталу — відображає запас власного капіталу для покриття можливих втрат від діяльності.

Ліквідність — відображає можливість банку виконувати свої зобов’язання без затримок.

Довіра вкладників — відображає динаміку депозитів населення і бізнесу в поточному році.

Підтримка акціонерів — приналежність до надійної бізнес-групи (або держсектору) істотно підвищує шанси додаткового фінансування у разі кризових ситуацій.

Прибутковість банку — включає рентабельність капіталу, тобто перевищення доходів банку над витратами в розрахунку на вкладений капітал.

Якість активів — відображає частку проблемних кредитів у загальному портфелі банку.

Якісні показники — прозорість діяльності банку, збалансованість ризик-менеджменту, репутація.

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