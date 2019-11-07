В Uber розповіли, скільки заробляють їх водії

В Uber вважають, що їх водії можуть заробляти значно більше, ніж середня зарплата в Україні — чистий заробіток після комісії може становити в районі 25-30 тисяч гривень.

Про це в інтерв'ю ЕП повідомив керівник з розвитку Uber в країнах Центральної та Східної Європи Георгій Соколянський.



"Водій може заробляти на платформі Uber значно більше, ніж середня зарплата в Україні і більше, ніж на інших платформах, тому що у нас більше замовлень.

Щоб дати вам орієнтир, чистий заробіток після комісії Uber, після витрат може бути в районі 25-30 тис гривень.

Це після сплати всіх податків і витрат. Те, що я вважаю реалістичним", - заявив Соколянський.

За словами менеджера Uber, виплати готівкою залишаються у водія, а якщо пасажир обирає безготівковий метод розрахунку, то Uber робить еквайринг, тобто, знімає гроші з карти пасажира і віддає їх водієві за вирахуванням комісії.



Також Соколянський зазначив, що їх сервіс просить надавати водіїв підтвердження про податкову реєстрацію. Але водії неохоче оформлюються самостійно як ФОПи, і виплачують додаткові комісії посередникам-автопаркам, аби не займатися бухгалтерією.

"Для водіїв важко відкрити ФОП. Можливо, об'єктивно це не так важко, але для водія це важко. Тому що ти хочеш водити, ти не хочеш ходити до Податкової.

Необхідність шукати час на оформлення ФОП, ведення звітності, одна з причин, на мій погляд, чому я вважаю, що реформа таксі сучасна і конструктивна. Саме тому, що реформа йде до принципу "купи патент онлайн, заплати гроші онлайн і отримай дозвіл займатися перевезеннями", - підкреслив Соколянський.



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Економічна правда