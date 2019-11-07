Топ-10 компаній авіа та водного транспорту - дослідження

Серед топ-10 компаній водного транспорту за виручкою 2018 року лідирує "Укррічфлот", серед авіаперевізників - МАУ.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели аналітики YouControl.

Найбільша виручка за 2018 рік серед компаній водного транспорту - в "Укррічфлоту" (1-1,5 млрд), також у топ-3 - ПРАТ "УДП" (850-900 млн) та ТОВ "Пі енд Оy Mepiтайм Юкрейн" (400-450 млн).

Топ-10 компаній водного транспорту

Табл. ТОП-10 компаній водного транспорту за виручкою 2018 року

"Кількість напрямків, якими займається ці топ-10 підприємств, досить скромна. Їх всього два і це вантажний морський (7 компаній) та річковий транспорт (3 компанії)", - йдеться у повідомленні.

Серед цих компаній лише троє підприємств були засновані у 90-х роках ("Укррічфлот", "УДП", "КРРП"). Ще троє ("Стивідорна інвестиційна компанія", "АРТМА" та "Еніре") працюють на ринку із 2000-х, а решта четверо - створені, починаючи з 2010 (зокрема дві – "Укрфлот-Сервіс" та "Пі енд Оy Mepiтайм Юкрейн" – 2017 року).

"Компанії з ТОП-10 є фінансово стабільними. Половина з них має показник FinScore (індекс фінансової стійкості від YouControl) – А, ще три – В. Обидві літери є позитивним результатом. При цьому лише два підприємства мають FinScore С (трохи нижче середнього), і жодне – D (дуже низький рівень стійкості)", - заявляють аналітики YouControl.

5 компаній протягом минулого року заробляли експортом. "Укррічфлот" та "УДП" продавали до Румунії, Естонії, Австрії, Болгарії та ОАЕ здебільшого різноманітні судна, плавучі маяки, крани, баржі, буксири.

"Стивідорна інвестиційна компанія" експортувала до Мальти та Чехії паливну деревину, стружку, тирсу тощо. Найрізноманітніший експорт, понад 200 категорій товарів, мала "Укрферрі" - вона реалізувала до Грузії та Словаччини хлібобулочні та кондитерські вироби, ковбаси та м'ясо, сири та інші молочні продукти, рибу, соуси та багато іншого.

Топ-10 авіаперевізників

На відміну від водного транспорту, найпотужніші гравці авіаринку займаються не вантажними, а пасажирськими авіаперевезеннями. Всі із десятки перевізників працюють в категорії "Пасажирський авіаційний транспорт".

Лідер рейтингу за виручкою 2018 року - авіакомпанія МАУ (27-27,5 млрд), також у топ-3 авіакомпанія "Роза Вітрів" (4-4,5 млрд) та "Азур Ейр Україна" (2-2,5 млрд).

Табл. ТОП-10 компаній авіаційного транспорту за виручкою 2018 року

"Із фінансовою стійкістю у авіакомпаній ситуація не така приємна. Жодне із підприємств не отримало найвищий показник FinScore (індекс фінансової стійкості від YouControl) – А. Половина отримала D (дуже низький рівень стійкості). Хоча трійка із десяти має непоганий результат В та ще двоє С", - йдеться у дослідженні.

Територіально компанії очікувано зосереджені в столиці, хоча деякі зареєстровані і в не найрозвиненіших обласних центрах.

Із топ-10 авіаперевізників лише двоє працюють на ринку з 90-х (МАУ та УРГА). По 4 підприємства були засновані в 2000-х та 2010-х. Зокрема, лише у 2017 році на ринок вийшов вітчизняний лоукост – "СкайАп".

Економічна правда