Обсяг українського експорту до ЄС вже досягає стелі — віцепрем’єр

За умови збереження нинішньої сировинної структури українського експорту, його обсяг до ЄС вже незабаром може досягти своєї "стелі".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву віцепрем’єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба зробив під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

"Зважаючи на те, що основна частина нашого експорту – це аграрна продукція та сировина, то ми вже бачимо, що темпи зростання нашого експорту поступово гальмуються – а це означає, що можливості такого експорту поступово досягає своєї стелі",- додав він.

Виходом із ситуації є розширення товарного асортименту українського експорту до ЄС.

"Саме тому ми покладаємо великі сподівання на підписання угоди про промисловий безвіз – це має дати нові можливості для українського експорту. Ще один шлях зростання – збільшення кількості українських компаній, які працюють із ЄС. Наразі їх біля 14 тисяч, але ця кількість має й надалі зростати",- вважає він.

Нагадаємо, у вересні Кулеба заявляв, що для початку роботи окремих угод про ACAA, тобто так званого "промислового безвізу" з ЄС, необхідний "прецедент" підписання хоча б однієї будь-якої угоди.

Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може отримати цей сертифікат.



Європейська правда