Мінфін в 2020 році розраховує позичати валюту під 8%

Проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає середньозважену ставку зовнішніх запозичень на рівні близько 8%, внутрішніх запозичень — близько 14,6%.

Про це йдеться в проєкті держбюджету на 2020 рік, підготовленому урядом до другого читання.

Разом з тим, умови державних запозичень можуть змінюватися в залежності від впливу політичних, економічних та геополітичних чинників.

Фінансування загального фонду держбюджету в наступному році за рахунок держзапозичень має становити 342,5 млрд грн, в тому числі 111,37 млрд грн зовнішніх запозичень.

Таким чином, зовнішні запозичення в 2020 році становитимуть 32,5% загального обсягу надходжень, а внутрішні - 67,5%.

До спеціального фонду держбюджету в 2020 році планується залучити за рахунок коштів від іноземних банків, держав і міжнародних фінансових організацій 22,66 млрд грн.

Обсяг погашень держборгу в 2020 році оцінюється в сумі 282,13 млрд грн, в тому числі за зовнішнім боргом — 120,27 млрд грн. Проєкт держбюджету також передбачає 141,47 млрд грн на обслуговування держборгу в 2020 році.

"У 2020 році передбачені платежі на виконання державою гарантійних зобов'язань за кредитами, залученими під держгарантії, в сумі 1,66 млрд грн", - зазначено в пояснювальній записці.

Загальна сума погашення становитиме 423,6 млрд грн.

Таким чином різниця між погашенням і запозиченням боргів в 2020 році повинна становити 81,1 млрд грн, тобто 6,9% від витрат держбюджету, які заплановані на рівні 1,18 трлн грн.

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Економічна правда