Уряд придбає понад 800 поліцейських авто для сільської місцевості

Кабінет міністрів виділив кошти на придбання 822 поліцейських авто для сільської місцевості.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

"Кабінет міністрів на своєму засіданні виділив кошти на покупку 822 поліцейських авто спеціально для маленьких міст та сільської місцевості", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що реалізація рішення дозволить вже в 2020 році підвищити швидкість реагування поліції на виклики в малих містах і селах.

Згідно з повідомленням, в майбутньому році проект охопить майже 30 тис маленьких міст України, де проживає близько 28 млн громадян і передбачає залучення ще 3,2 тис офіцерів громад для роботи в об'єднаних територіальних громадах.

Економічна правда