Суд став на сторону держави в справі про поручительство Коломойського перед НБУ — ЗМІ
Суд зупинив провадження про розрив особистих поручительств Ігоря Коломойського перед Національним банком за кредитами рефінансування на 9,2 мільярда гривень, які були видані Приватбанку до націоналізації.
Про це йдеться в рішенні Київського апеляційного суду, повідомляє НВ Бізнес.
Суд задовольнив клопотання Приватбанку, яке підтримав НБУ, щоб відповідне провадження зупинили до винесення рішення у справі щодо скасування націоналізації Приватбанку. Рішення про розрив особистого поручительства було прийнято Печерським районним судом вночі 20 квітня в переддень голосування в другому турі президентських перегонів.
Як відомо, уряд і НБУ будуть оскаржувати в Шостому адміністративному апеляційному суді рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня про визнання недійсною націоналізації Приватбанку.
Нагадуємо:
17 жовтня Госпсуд з аналогічної причини призупинив провадження у справі про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку Мінфіну в процесі націоналізації.
Аналогічне клопотання подавав і Коломойський, яке задовольнив суд.
Але він попросив зупинити провадження до винесення рішення Госпсудом, який також розглядає справу про розрив цих же особистих поручительств Коломойського.
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