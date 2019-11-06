Найпопулярніший альтернативний транспорт для українців — аналітика

Найчастіше українці шукають скутери, мотоцикли та мопеди, менш популярний екологічний транспорт — електросамокати та електроскутери.

Дослідження провів торговельний онлайн-майданчик ОLX.

Найбюджетніші засоби пересування у великих містах України - скутери, гіроскутери та гіроборди.



У столиці найпопулярнішим виявився мотоцикл - його шукали у 23% випадків. Середня ціна на байки склала 17 200 грн. Однак оголошень про продаж - всього 11%.

Також кияни активно цікавляться скутерами та електросамокатами: кожен п’ятий запит припав саме на ці ТЗ. Скутери пропонують купити в 60% оголошень.

Обійдеться така покупка в середньому у 4 600 грн - скутер входить до топ-3 найдешевших засобів пересування. Найдорожчими виявились електровелосипед (19 000 грн) та електромотоцикл (38 000 грн). Однак їх шукають лише в 1% та 2% випадків відповідно, та оголошень про продаж цих ТЗ найменше.

За 3 450 грн в середньому можна стати щасливим володарем гіроборда, гіроскутер обійдеться у 3 400 грн - це найдешевші види персонального транспорту на OLX. Продають їх у 16% випадків.

Найпопулярнішим видом транспорту у великих містах України виявився скутер: 36% запитів у Львові, 34% - у Харкові та 25% - у Дніпрі. Найдешевше його можна купити у Харкові (4 400грн) та Дніпрі (4 600 грн). У Львові середня ціна на скутер складе 4 800 грн.

Мешканці Одеси, Харкова, Дніпра та Львова - шукають мотоцикл у кожному п’ятому випадку. Наприклад, мешканцям Дніпра байки обійдуться у середньому в 11 000 грн, Харкова - 13 800 грн. У Львові за мотоцикл просять 15 000 грн, в Одесі на 600 грн більше - 15 600 грн.