Кабмін схвалив залучення 450 мільйонів євро на розвиток доріг

Кабінет міністрів схвалив залучення 450 мільйонів євро кредитів від Європейського інвестиційного банку на розвиток доріг в Україні.

Це рішення ухвалили під час засідання уряду 6 листопада, повідомив прем'єр Олексій Гончарук.

"Ухвалили рішення про залучення 450 мільйонів євро кредитів на розвиток доріг від Європейського інвестиційного банку.

Це один з великих інвестиційних проєктів з нашими партнерами з метою будівництва доріг у найближчі роки. Це кредит який ми беремо під досить низький відсоток - до 2% річних", - сказав він.