Кабмін схвалив залучення 450 мільйонів євро на розвиток доріг
Кабінет міністрів схвалив залучення 450 мільйонів євро кредитів від Європейського інвестиційного банку на розвиток доріг в Україні.
Це рішення ухвалили під час засідання уряду 6 листопада, повідомив прем'єр Олексій Гончарук.
"Ухвалили рішення про залучення 450 мільйонів євро кредитів на розвиток доріг від Європейського інвестиційного банку.
Це один з великих інвестиційних проєктів з нашими партнерами з метою будівництва доріг у найближчі роки. Це кредит який ми беремо під досить низький відсоток - до 2% річних", - сказав він.
За його словами, у фінансування інфраструктурних проєктів існує мультиплікатор, тобто кожна гривня інвестована в інфраструктурні проєкти призведе до створення нових робочих місць, зростання бізнес-активності та доходів бюджету.
Кошти виділили на розвиток доріг Європейської транспортної мережі TEN-T.
Економічна правда
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