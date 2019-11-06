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Кабмін схвалив залучення 450 мільйонів євро на розвиток доріг

Середа, 6 листопада 2019, 16:33

Кабінет міністрів схвалив залучення 450 мільйонів євро кредитів від Європейського інвестиційного банку на розвиток доріг в Україні.

Це рішення ухвалили під час засідання уряду 6 листопада, повідомив прем'єр Олексій Гончарук.

"Ухвалили рішення про залучення 450 мільйонів євро кредитів на розвиток доріг від Європейського інвестиційного банку.

Це один з великих інвестиційних проєктів з нашими партнерами з метою будівництва доріг у найближчі роки. Це кредит який ми беремо під досить низький відсоток - до 2% річних", - сказав він.

За його словами, у фінансування інфраструктурних проєктів існує мультиплікатор, тобто кожна гривня інвестована в інфраструктурні проєкти призведе до створення нових робочих місць, зростання бізнес-активності та доходів бюджету.

Кошти виділили на розвиток доріг Європейської транспортної мережі TEN-T.

Економічна правда

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Кабмін дороги

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