Фінська митниця поверне громадянам 11,5 млн євро через помилку в курсі

Митниця Фінляндії протягом трьох років використовувала неправильні курси валют при розмитненні товарів, тому має повернути громадянам 11,5 мільйона євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Помилкові суми стягувалися з клієнтів з 1 травня 2016 року по 30 червня цього року.

Неправильні курси валют використовувалися, зокрема, при конвертації російських рублів, доларів США і шведських крон. Правильним джерелом при конвертуванні був Центробанк Європи.

Всього неправильні розрахунки використовувалися в 960 тис. випадків. В результаті сума компенсацій клієнтам становить близько 11,5 млн євро.

Митниця має намір повернути помилково стягнуті гроші клієнтам якомога швидше.

Суми менше 10 євро митниця не повертатиме без додаткового запиту. Для цього потрібно оформити спеціальну заяву, яку можна знайти на сайті фінської митниці.



Європейська правда