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Київ частково закрили для вантажівок

Середа, 6 листопада 2019, 14:17

По Києву обмежать рух вантажних автомобілів із масою понад 4,5 тонни у години пік із 07:00 до 10:00 ранку та ввечері із 17:00 до 20:00.

Про це заявили на брифінгу представників КМДА та пресслужба держадміністрації.

Радник Київського міського голови Максим Бахматов підтвердив, що обмеження будуть впровадженні назавжди.

"Це буде відсьогодні і назавжди…Точно ми починаємо в години пік і назавжди", - відповів Бахматов на питання, чи будуть обмеження стосуватися лише певного періоду.

Водночас, у пресслужбі КМДА повідомляють, що нововведення запрацює з 7 листопада.

Начальник управління патрульної поліції в Києві Юрій Зозуля розповів, що заходи будуть стосуватися пікових годин – ввечері і вранці.  

"Ми будемо обмежувати в’їзд: тобто фури будуть паркуватися на під’їздах до Києва, щоб це не утворювало проблем для міста. Як тільки міський транспорт доїде на роботу, ми почнемо пускати фури", - сказав Зозуля.

Наразі триває інформування водіїв вантажівок, а також установ та організацій, які мають стосунок до регулювання транспортних питань.

Впроваджувати зміни почнуть на в’їзді зі сторони Житомира, а згодом і на інших в’їздах.

За словами Бахматова, за добу в Київ в’їжджає до 50 тис. вантажних авто, що негативно позначається на трафіку та екології.

КМДА повідомляє, що у години, коли в’їзд для великовантажних авто буде дозволено (з 20:00 до 07:00), рухатись вони зможуть наступними дорогами:

  • просп. Бажана;
  • Південний мостовий перехід через р. Дніпро;
  • Столичне шосе;
  • вул. Академіка Заболотного;
  • Площа Одеська;
  • Велика кільцева дорога;
  • просп. Академіка Палладіна;
  • вул. Міська;
  • Гостомельське шосе;
  • Нова дорога;
  • просп. Мінський;
  • площа Тараса Шевченка;
  • вул. Полярна;
  • вул. Богатирська;
  • площа Тульська;
  • просп. Степана Бандери;
  • просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутіна);
  • площа Керченська;
  • вул. Братиславська;
  • просп. Броварський.

Нагадаємо: 

Рух великогабаритних транспортних засобів часто забороняли по Києву у зимовий і літній період та під час погіршення погодних умов, проте заборона не була постійною.

Українська правда

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Київ транспорт

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