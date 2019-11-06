Київ частково закрили для вантажівок

По Києву обмежать рух вантажних автомобілів із масою понад 4,5 тонни у години пік із 07:00 до 10:00 ранку та ввечері із 17:00 до 20:00.

Про це заявили на брифінгу представників КМДА та пресслужба держадміністрації.

Радник Київського міського голови Максим Бахматов підтвердив, що обмеження будуть впровадженні назавжди.

"Це буде відсьогодні і назавжди…Точно ми починаємо в години пік і назавжди", - відповів Бахматов на питання, чи будуть обмеження стосуватися лише певного періоду.

Водночас, у пресслужбі КМДА повідомляють, що нововведення запрацює з 7 листопада.

Начальник управління патрульної поліції в Києві Юрій Зозуля розповів, що заходи будуть стосуватися пікових годин – ввечері і вранці.

"Ми будемо обмежувати в’їзд: тобто фури будуть паркуватися на під’їздах до Києва, щоб це не утворювало проблем для міста. Як тільки міський транспорт доїде на роботу, ми почнемо пускати фури", - сказав Зозуля.

Наразі триває інформування водіїв вантажівок, а також установ та організацій, які мають стосунок до регулювання транспортних питань.

Впроваджувати зміни почнуть на в’їзді зі сторони Житомира, а згодом і на інших в’їздах.

За словами Бахматова, за добу в Київ в’їжджає до 50 тис. вантажних авто, що негативно позначається на трафіку та екології.

КМДА повідомляє, що у години, коли в’їзд для великовантажних авто буде дозволено (з 20:00 до 07:00), рухатись вони зможуть наступними дорогами:

просп. Бажана;

Південний мостовий перехід через р. Дніпро;

Столичне шосе;

вул. Академіка Заболотного;

Площа Одеська;

Велика кільцева дорога;

просп. Академіка Палладіна;

вул. Міська;

Гостомельське шосе;

Нова дорога;

просп. Мінський;

площа Тараса Шевченка;

вул. Полярна;

вул. Богатирська;

площа Тульська;

просп. Степана Бандери;

просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутіна);

площа Керченська;

вул. Братиславська;

просп. Броварський.

Нагадаємо:

Рух великогабаритних транспортних засобів часто забороняли по Києву у зимовий і літній період та під час погіршення погодних умов, проте заборона не була постійною.