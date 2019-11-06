У Кабміні анонсували запуск онлайн-платформи для допомоги малому і середньому бізнесу

Віце-прем'єр, міністр трансформації Михайло Федоров анонсував запуск у лютому онлайн-платформи для допомоги малому і середньому бізнесу.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, кожен охочий зможе отримати консультацію щодо відкриття бізнесу, побудови ефективного менеджменту, цифрового маркетингу, продажів, HR, впровадження CRM/HR-систем та інших важливих функцій і напрямів.

"Це не просто набір порад, а можливість отримати допомогу від реального консультанта, який глибоко розуміє своє питання. Онлайн, відеозв'язком. Це наша місія в рамках цифрової трансформації бізнесу. Адже сьогодні найшвидший спосіб росту бізнесу - використання IT-інструментів", - зазначив міністр.

"Що ми робимо:

1. Розробили карту проблематики малого і середнього бізнесу. Зараз її доопрацьовують 40+ компаній, які працюють з МСП.

2. Розробляємо методологію навчання консультантів.

3. Розробляємо онлайн-платформу.

4. Готуємо запуск першої офлайн консалтингової-зони.

5. Готуємо зміни в закон про державне-приватне партнерство. Адже придумали цікавий формат масштабування консалтингових зон по всій країні", - розповів він.

Економічна правда