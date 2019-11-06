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Митна служба підписала меморандум про співробітництво з бізнес-омбудсменом

Середа, 6 листопада 2019, 12:24

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов та бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицький підписали меморандум про партнерство та співробітництво, його цілі - забезпечення прозорості роботи органів митниці та зменшення корупції.

Проце повідомляється на сторінці Нова митниця у Facebook.

Також серед цілей - запобігання недобросовісної поведінки стосовно суб’єктів підприємництва в Україні.

Митна служба та Рада бізнес-омбудсмена, зокрема, проведуть моніторинг порушень з боку посадових осіб; а також виявлятимуть і усуватимуть положення в законодавстві,  які невиправдано обмежують можливість здійснення підприємницької діяльності.

Також будуть організовуватися та проводитися спільні публічні заходи з актуальних питань.

"Для реалізації цих задач створюється експертна група, до складу якої увійдуть представники ДМС та Ради бізнес-омбудсмена", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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