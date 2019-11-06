Митна служба підписала меморандум про співробітництво з бізнес-омбудсменом
Голова Державної митної служби Максим Нефьодов та бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицький підписали меморандум про партнерство та співробітництво, його цілі - забезпечення прозорості роботи органів митниці та зменшення корупції.
Проце повідомляється на сторінці Нова митниця у Facebook.
Також серед цілей - запобігання недобросовісної поведінки стосовно суб’єктів підприємництва в Україні.
Митна служба та Рада бізнес-омбудсмена, зокрема, проведуть моніторинг порушень з боку посадових осіб; а також виявлятимуть і усуватимуть положення в законодавстві, які невиправдано обмежують можливість здійснення підприємницької діяльності.
Також будуть організовуватися та проводитися спільні публічні заходи з актуальних питань.
"Для реалізації цих задач створюється експертна група, до складу якої увійдуть представники ДМС та Ради бізнес-омбудсмена", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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