Президент підписав закон, який пришвидшить митні процедури

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №1048, який запровадить в Україні інститут авторизованого економічного оператора (АЕО) і наблизить митні процедури до стандартів ЄС.



Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів.



На думку Мінфіну, впровадження програми АЕО в Україні пришвидшить митні процедури та підвищить конкурентоспроможність українського бізнесу.

Законопроект був розроблений на виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та Угоди Світової організації торгівлі про спрощення процедур торгівлі.

Зазначається, що програми авторизованого економічного оператора вже реалізовано у 83 країнах світу, ще 19 країн перебувають у стадії їх активного впровадження. За останній рік значно зросла кількість укладених міжнародних угод про взаємне визнання АЕО - з 57 до 78.

Як повідомляє Мінфін, програма АЕО надає для підприємств:

- пришвидшення проходження митних процедур (знижений рівень ризику; процедура спрощеного декларування);

- підвищення сервісу надання митних послуг (можливість надходження товарів відразу на склад компанії; попередження про здійснення фізичного огляду вантажу);

- економія витрат (зменшення затримок на кордоні; зменшення витрат на послуги митних терміналів);

- передбачуваність ведення бізнесу (прозорі та заздалегідь зрозумілі процедури митного оформлення; підвищення рівня безпеки та поліпшення зв'язку між партнерами в ланцюгу постачань).

Статус АЕО зможуть отримувати підприємства, які займаються міжнародною торгівлею: імпортери, експортери, виробники, експедитори, перевізники, митні представники.

Цей статус дозволить їм проходити митні формальності у спрощеному режимі. Статус АЕО компанії зможуть отримати, якщо вони не мали судимостей за контрабанду наркотиків та ліків, не порушували митні правила і не були притягнуті до відповідальності за злочини в господарській сфері.

Нагадаємо, що відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила в цілому 2 жовтня 2019 року.