Президент доручив до кінця року ліквідувати корупцію у сфері містобудування

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність до кінця 2019 року ліквідувати тотальну корупцію у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та містобудування.

Відповідне завдання Зеленський поставив перед міністром розвитку громад та територій Альоною Бабак на зустрічі з керівництвом Верховної Ради та Кабміном в Офісі президента.

Глава держави сказав про необхідність перевести надання адміністративних послуг у будівництві в електронний формат та запровадити автоматичну реєстрацію в реєстрі дозвільних документів.

Також, за його словами, потрібно запровадити виключно судовий порядок оскарження права здійснення підготовчих, будівельних робіт за зазначеними дозвільними документами та скасування декларації готовості об’єкта до експлуатації.

"Крім того, президент поставив завдання міністру юстиції Денису Малюсьці. Серед них – внести зміни у програмне забезпечення реєстрів нерухомості та бізнесу, щоб припинити несанкціонований доступ.

Також Денис Малюська має до кінця червня 2020 року забезпечити формування законодавчої основи для роботи електронного нотаріату", - йдеться у повідомленні.

Віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров до 31 грудня 2019 року повинен забезпечити впровадження першого етапу проекту "єМалятко".

Економічна правда