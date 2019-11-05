Всі розділи
Укр / Рус

Президент Roshen розширює свій агробізнес

Вівторок, 5 листопада 2019, 16:21

Президент корпорації Roshen В’ячеслав Москалевський планує побудувати другу ферму на підприємстві "Летичів Агро", бенефіціаром якого він є.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами.

"Ферма налічує поголів'я в 1 тисячу корів на 32 т молока на добу. В цьому році планую модернізувати доїльний зал", - зазначив Москалевський.

За його словами, проектування другої ферми планують почати у 2020 році. Після її відкриття сумарне поголів'я худоби виросте до 3 тисяч корыв.

Молоко виробництва "Летичів Агро" купують фабрики корпорації Roshen. За словами Москалевского, щодня вони переробляють близько 600 т молока.

Суму інвестицій у свій проект він не озвучив.

В’ячеслав Москалевський, який також є міноритарним акціонером корпорації Roshen, придбав компанію "Летичів Агро" (Хмельницька обл.) у січні 2019 року. Продавцем виступив агрохолдинг Агропросперіс, що належить американським інвесторам.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

агросектор Roshen

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Компас для аграрних експортерів: де знайти нові можливості 5 листопада 2019, 09:00
Близько 500 аграрних держкомпаній перейшли в управління Мінекономіки 4 листопада 2019, 12:37
Милованов пропонує взяти 4 мільярди для держпідтримки АПК із відсотка з продажу держземель 31 жовтня 2019, 19:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!