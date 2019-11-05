Президент Roshen розширює свій агробізнес

Президент корпорації Roshen В’ячеслав Москалевський планує побудувати другу ферму на підприємстві "Летичів Агро", бенефіціаром якого він є.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами.

"Ферма налічує поголів'я в 1 тисячу корів на 32 т молока на добу. В цьому році планую модернізувати доїльний зал", - зазначив Москалевський.

За його словами, проектування другої ферми планують почати у 2020 році. Після її відкриття сумарне поголів'я худоби виросте до 3 тисяч корыв.

Молоко виробництва "Летичів Агро" купують фабрики корпорації Roshen. За словами Москалевского, щодня вони переробляють близько 600 т молока.

Суму інвестицій у свій проект він не озвучив.