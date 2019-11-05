Земельна реформа: Мін`юст підготує безкоштовних юристів для громад

Система надання безоплатної правової допомоги (БПД) буде готувати на місцях радників до запуску земельної реформи.

Про це заявив директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк, виступаючи на XІX Міжнародному економічному форумі у Львові.

"З відкриттям ринку землі у власників земельних паїв з’явиться багато правових питань, пов’язаних з орендною платою за ділянки, операціями купівлі-продажу.

Важливо, щоб люди якомога раніше отримали інформацію про свої права та можливості для їх захисту. Знали, що можуть звернутися за безоплатною правовою допомогою до системи БПД", – заявив Бонюк.

Зазначається, що у кожному центрі з надання БВПД (безоплатної вторинної правової допомоги) та бюро правової допомоги буде працюватиме хоча б один фахівець, який спеціалізуватиметься на земельних питаннях.

Також створюватимуться спеціалізовані центри з надання БВПД, які надаватимуть комплексну допомогу, у тому числі – з земельних питань.

"Ми обов’язково маємо підготувати земельних радників. Це дуже дієвий інструмент для того, щоб підвищити власну правову спроможність громад. Традиція звертатися по правову пораду до сусіда чи знайомих, яка укорінилася в Україні, має зникнути", – наголосив Бонюк.

Земельним радником може стати будь-який активний громадянин, який залучатиметься до вирішення питань у сфері земельних відносин.

Мешканці громади, пройшовши навчання, зможуть надавати загальні поради та з’єднувати людей з фахівцями системи БПД.

Також, зазначається, що отримати правову консультацію та детальне роз’яснення з земельних питань можна буде, зателефонувавши до єдиного контакт-центру за номером 0 800 213 103.

"Оператори матимуть повний пакет правової інформації щодо всіх нагальних питань, які стосуються як власників земельних паїв, орендарів, так і тих, хто займається чи хоче зайнятися аграрним бізнесом", – говорить Бонюк.

У Мін’юсті також підготують окремий розділ з земельних питань в українській правовій Вікіпедії – довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalaid.