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Законопроєкт про адміністрування податків можуть розділити на 3 частини - джерело

Вівторок, 5 листопада 2019, 14:06

Кабмін розглядає варіант розподілу скандального законопроєкту №1210 щодо вдосконалення адміністрування податків на 3 частини і окремий розгляд кожної з них у парламенті. 

Про це заявило джерело ЕП в уряді.

"Ми підготуємо з 1210 три законопроєкти: один про зміни правил, адміністрування податків, другий - ресурсний, про зміну податкових ставок, третій - про BEPS (Base erosion and Profit Shifting – розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування - ред.).

Так майбутнє кожної порції поправок не залежатиме від іншої і матиме власні шанси на прийняття", - сказав співрозмовник ЕП в уряді.

Нагадаємо:

Законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" зареєстрували у Верховній Раді 30 серпня. 

Бізнес-спільнота розкритикувала законпроєкт - бізнес турбують високі штрафи, розширення бази оподаткування рентою і зміни щодо акцизів.

Комітет рекомендував до першого читання прийняти альтернативний 1210-1, але все заблокувалось через одіозність документу. 

В інтерв‘ю ЕП міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що наявність BEPS у законопроєктах №1209 та №1210 — лише одна з причин їх критики.

"Насправді BEPS дозволить здійснити реальну деофшоризацію. BEPS дозволить побачити частину угод, які укладаються в Україні, але структуруються повністю поза нею. Оподатковуються такі угоди також не повністю, незважаючи на те, що бенефіціарами в цих компаніях є чи можуть бути українські громадяни або українські компанії", - сказала вона.

"Ті, хто прочитали ці законопроекти в частині BEPS й ухиляються від сплати податків, виступають проти них. Насправді податкові закони не завжди приємні. Вони повинні бути спрямовані не на те, щоб для когось погіршувати умови, а для когось покращувати, а на те, щоб вирівнювати правила гри для всіх.

Це забезпечить ще один пріоритет — прискорення економічного зростання", - додала міністр.

Галина Калачова, ЕП

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податки Кабмін

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