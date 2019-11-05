Гончарук розповів, чому у проект бюджету внесли субвенцію на соціально-економічний розвиток

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що поверненння до проекту бюджету на 2020 рік норми відносно субвенцій на соціально-економічний розвиток є "нормальним компромісом" між урядом та парламентом.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів під презентації проекту бюджету-2020 до другого читання.

"Бюджет приймається парламентом. Парламент - наші партнери. У тому бюджеті, який ми подавали у вересні, цієї статті видатків не було. Ми вважаємо, що цей інструмент не дуже ефективний. Тобто, є більш вдалі, на нашу думку, інструменти, наприклад ДФРР (Державний фонд регіонального розвитку - ред.).

Депутати вважають інакше. Вони вважають, що потрібно, щоб існував і один, і інший інструмент. І вони запропонували взагалі, щоб цей інструмент - соціально-економічний розвиток - був більшим значно. Ми погодилися, що цей інструмент буде, він залишиться, але у меншому розмірі, а ДФРР буде значно більшим", - пояснив Гончарук.

"Тобто, фактично це розумний, нормальний компроміс, тут немає ніякої зради, ми просто залишаємо два інструменти, які трошки по-різному будуть працювати з коштами.

Але і той, і інший інструмент будуть використовуватися для того, щоби інвестувати в освіту, науку, якісь інші соціально важливі об'єкти на місцях. Іми як уряд будемо слідкувати щоб ні в одному, ні в іншому випадку не було проявів соціальної, політичної корупції", - додав прем'єр.

За його словами, Кабмін буде слідкувати за процедурами "максимально прискіпливо".

Водночас міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю ЕП заявила: "Бюджетний кодекс закладає один тип інструменту підтримки регіонального розвитку — Державний фонд регіонального розвитку. У ньому можна міняти багато критеріїв і підходів, через нього можна реалізувати наші пріоритети.

Щороку парламент виділяє з ДФРР ще субвенцію соціально-економічного розвитку, яка розподіляється комісією, створеною при бюджетному комітеті. З точки зору Верховної Ради це більш гнучкий механізм розподілу коштів".

На питання, чи потрібна субвенція з точки зору ефективності державних видатків, вона відповіла:

"Немає потрібних чи непотрібних субвенцій. Питання в критеріях розподілу. Я завжди виступаю за меншу кількість інструментів, але їхню вищу якість.

Так само, як краще мати одну програму на субсидії і в її рамках гнучко реагувати на різні пріоритети, так і Фонд регіонального розвитку як інструмент регіонального розвитку є правильним і самодостатнім механізмом впливу центрального бюджету на регіональний розвиток".

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Економічна правда