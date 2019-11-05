Проєкт держбюджету на 2020 рік буде суттєво змінений — міністерка фінансів

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Проєкт державного бюджету на 2020 рік буде суттєво змінений до другого читання.

Про це заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова в інтерв’ю Економічній правді.

За її словами, перегляд головного фінансового документу країни станеться через новий макропрогноз і нову законодавчу базу разом з депутатськими пропозиціями.

"За неповні два місяці роботи Верховна Рада ухвалила багато важливих реформ, які матимуть вплив на економічне зростання. Це закони про концесії, про приватизацію, про вирівнювання правил гри на митниці, про створення уповноважених економічних операторів, про спільний режим транзиту", - розповіла Маркарова.

На думку міністерки, вищезазначені законодавчі ініціативи будуть імплементуватися протягом року, але в середньостроковій перспективі серйозно вплинуть на економічне зростання.

Маркарова вважає, що Міжнародний валютний фонд не "забракує" проєкт держбюджету через озвучені планові показники зростання ВВП.

"5-7% [зростання ВВП] — наша мета... Проте бюджет не може розраховуватися на меті, він розраховується на макропрогнозі… Для бюджету важливий весь набір показників. Це і номінальний ВВП, й інфляція, і споживання, і показник курсу гривні. Ми вже бачимо, що курс буде міцніший", - заявила Маркарова.

Детальніше читайте за посиланням: Оксана Маркарова: 5-7% зростання ВВП — амбітна мета, але досяжна

Економічна правда