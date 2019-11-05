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"Нафтогаз" позичить на світових ринках півмільярда доларів — ЗМІ

Вівторок, 5 листопада 2019, 09:15

НАК "Нафтогаз України" розміщує єврооблігації терміном 7 років на 500 мільйонів доларів з прибутковістю 7,625%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в банківських колах.

Зустрічі з інвесторами в рамках підготовки угоди проходили з 30 жовтня в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні.

Книга заявок на боргові папери компанії була відкрита в 4 листопада.

Єдиним організатором розміщення виступає Citi.

У НАК підтвердили розміщення євробондів, зазначивши, що спред до суверенних облігацій в листопадовому розміщенні нижче на 23 базисних пункти, ніж в липневому.

"Зараз - 127, в липні був 150", - відзначили в компанії.

Нагадуємо:

У липні 2019 року "Нафтогаз" розмістив трирічні єврооблігації на 335 млн доларів і п'ятирічні єврооблігації на 600 млн євро.

Прибутковість доларового випуску становила 7,375%, прибутковість випуску в євро - 7,125%.

Великим покупцем траншу в євро виступив ЄБРР (придбав п'яту частину).

Компанія тоді заявляла, що кошти їй потрібні для накопичення до зими підвищеного обсягу газу в сховищах, щоб бути готовою до можливого припинення "Газпромом" транзиту з 1 січня 2020 року і посилити свої позиції в переговорах з російською газовою монополією.

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Нафтогаз євробонди єврооблігації

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Економічна правда
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