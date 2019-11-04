Кабмін звільнив голову Державного космічного агентства

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Павла Дехтяренка з посади голови Державного космічного агентства та оголосив конкурс на цю посаду.

Про це повідомляється на сайті Кабміну.

Павла Дегтяренка призначили головою Державного космічного агентства у 2017 році, його призначали на 5 років роботи.

Як повідомлялось, 30 жовтня Дегтяренко підписав указ про звільнення директора заводу "Південмаш" Сергія Войта.

ДП "Південмаш" в понеділок на своєму сайті заявило, що Дегтяренко вже наступного дня, 31 жовтня, скасував наказ про звільнення Войта, опублікувавши відповідний наказ.

"Войт виступав проти пропозиції держпідприємства "КБ "Південне" передати цьому КБ повноваження зі стратегічного і оперативного управління "Південмашем", - заявив співрозмовник агентства "Інтерфакс-Україна".

"Питання не в тому, ефективно чи неефективно керував Войт "Південмашем".

Питання в тому, чому Дегтяренко прийняв це кадрове рішення саме зараз, коли в процесі реалізації знаходиться передача самого ДКАУ з підпорядкування Кабміну в підпорядкування Мінекономіки і зроблена спроба передати управління підприємством КБ "Південне", - зазначило джерело.

Економічна правда