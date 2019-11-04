Сервіс оренди житла Airbnb тепер доступний українською

Сервіс оренди житла Airbnb можна використовувати ще 31 мовою, у тому числі українською.

Про це повідомляє FastCompany.

Тепер платформа підтримує 62 мови. Крім української, Airbnb додав албанську, вірменську, болгарську, естонську, латвійську та інші.

У компанії зазначають, що зараз сервісом можуть користуватися близько 4 млрд людей рідною мовою.

Раніше Airbnb запустив сервіс оренди VIP-житла: можна зняти віллу, замок або острів за 1 млн доларів на тиждень.

Економічна правда