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Сервіс оренди житла Airbnb тепер доступний українською

Понеділок, 4 листопада 2019, 17:57

Сервіс оренди житла Airbnb можна використовувати ще 31 мовою, у тому числі українською.

Про це повідомляє FastCompany.

Тепер платформа підтримує 62 мови. Крім української, Airbnb додав албанську, вірменську, болгарську, естонську, латвійську та інші.

У компанії зазначають, що зараз сервісом можуть користуватися близько 4 млрд людей рідною мовою.

Раніше Airbnb запустив сервіс оренди VIP-житла: можна зняти віллу, замок або острів за 1 млн доларів на тиждень.

Економічна правда

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