Сервіс оренди житла Airbnb тепер доступний українською
Понеділок, 4 листопада 2019, 17:57
Сервіс оренди житла Airbnb можна використовувати ще 31 мовою, у тому числі українською.
Про це повідомляє FastCompany.
Тепер платформа підтримує 62 мови. Крім української, Airbnb додав албанську, вірменську, болгарську, естонську, латвійську та інші.
У компанії зазначають, що зараз сервісом можуть користуватися близько 4 млрд людей рідною мовою.
Раніше Airbnb запустив сервіс оренди VIP-житла: можна зняти віллу, замок або острів за 1 млн доларів на тиждень.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua