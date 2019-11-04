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У Вінниці відкрили першу АЗС без персоналу

Понеділок, 4 листопада 2019, 14:14

У Вінниці 1 листопада відкрили першу повністю автоматизовану заправну станцію - комплекс працює без допоміжного персоналу, а усі операції водії виконують самостійно.

Про це повідомляє місцеве видання Vinbazar.com.

Зазначається, що на реалізацію проекту пішло 2 роки. 

 
 

Представник компанії "Global Energy" Максим Поліщук розповів, що АЗС працює за принципом самообслуговування.

Водій приїжджає, обирає паливо (ДП, 92 або 95), вставляє пістолет в бак, а далі на терміналі вводить потрібну суму і вносить кошти. Розрахуватися за пальне можна готівкою, за допомогою PayPass, банківською або спеціальною паливною карткою. За кожну заправку клієнт отримує чек.

Розробники стверджують, що подібна автоматизована заправка - перша в Україні.

У перший день роботи послугами АЗС встигли скористатися понад півсотні людей.

Економічна правда 

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АЗС

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