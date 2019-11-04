Кабмін перевів всі виплати чиновникам у безготівкову форму

Кабінет міністрів ухвалив постанову згідно з якою всі виплати співробітникам органів влади виплачуватимуться у безготівковій формі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Він наголосив, що 60 млн грн на рік витрачають центральні органи влади та обладміністрації на банківські комісії через те, що платять зарплату готівкою.

Близько 7% співробітників отримують зарплату готівкою, а не на банківський рахунок.

"Це питання не лише заощадження державних коштів, але й елементарної фінансової культури. Ніякий cashless (безготівковий розрахунок – ЕП) ми не побудуємо, якщо не почнемо з себе. 60 млн грн — це не така велика сума у масштабі всього бюджету. Але це — один з багатьох заходів, який ми робимо, щоб виконати сурові KPI по оптимізації бюджету, які ставить Володимир Зеленський та Олексій Гончарук", - написав Дубілет.

Економічна правда