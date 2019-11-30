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Провідний німецький автоконцерн проведе масштабне скорочення персоналу

Субота, 30 листопада 2019, 16:05

Керівництво одного з провідних німецьких автоконцернів - Daimler - оголосило масштабну програму скорочення персоналу.

Про це пише "Німецька хвиля".

Згідно з планами керівництва компанії, впродовж наступних трьох років планується скоротити понад 10 тисяч робочих місць по всьому світі.

Анонсовані заходи зачеплять передусім працівників адміністрації, зазначили в компанії. Впродовж трьох наступних років насамперед планують не наймати на звільненні місця нових працівників, передає агенція новин dpa.

Перелік заходів також включає в себе розширення пропозицій із часткової зайнятості для працівників передпенсійного віку. Загалом розпрощатися мають з кожним десятим співробітником адміністративного персоналу.

Оголошені заходи покликані покращити фінансовий стан німецького автовиробника. На думку керівництва автоконерну, нинішня кількість працівників, яких лише в Німеччині налічується близько 178 тисяч, а загалом у світі близько 304 тисяч, - завелика.

Така кількість персоналу - фінансовий тягар для Daimler, що значно знижує конкурентоспроможність. 

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авто Німеччина

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