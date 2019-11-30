Чистий прибуток "Газпрому" впав на 45% через зниження цін на газ

Чистий прибуток "Газпрому" в третьому кварталі знизився на 45% до 3,32 млрд доларів на тлі скорочення обсягів експортних поставок і більш низьких цін на природний газ на європейському ринку.

Про це пише Рейтер.

Загальні продажі компанії в минулому кварталі знизилися до 1,6 трлн рублів у порівнянні з 1,9 трлн рублів за аналогічний період роком раніше.

Валова виручка від поставок газу в Європу та інші ринки, що не включають Росію і пострадянські країни, становила 587 мільярдів рублів, скоротившись на 37% у річному вираженні.

Середня ціна газу впала до 169,8 долара за тисячу кубометрів з 250,8 доларів в третьому кварталі 2018 року.

Обсяги поставок на зазначені ринки також знизилися в липні-вересні, склавши 53,5 млрд кубометрів проти 56,9 млрд кубометрів за той же період минулого року.

Чистий борг "Газпрому" на кінець третього кварталу становив 2,86 трлн рублів, пише видання.