Всі розділи
Укр / Рус

Чорнобильську зону з початку року відвідало понад 100 тисяч осіб

Неділя, 3 листопада 2019, 14:41

З початку 2019 року Чорнобильську зону відчуження відвідали вже 107 тисяч осіб, при цьому майже 80% відвідувачів були іноземцями.

Про це ЦТС повідомили в Державному агентстві з управління зоною відчуження.

Серед факторів, які вплинули на новий рекорд, в агентстві називають підвищений інтерес до ЧАЕС після серіалу HBO "Чорнобиль", а також введення електронного пропуску та створення додаткової інфраструктури.

"Найбільше відвідувачів приїжджає з-за кордону - майже 80%. Країни-рекордсмени: Великобританія - 15738, Польща - 9378, Німеччина - 7826, США - 5580, Чехія - 4063 туриста", - розповіли в агентстві.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що в зоні буде створено "зелений коридор" для туристів і прибрані передумови для корупції.

10 липня він підписав указ, який повинен був стати початком перетворення Чорнобиля в одну з точок зростання нової України.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

туризм

powered by lun.ua
Матеріали за темою
План для Чорнобиля: Знищити "схематоз", економічна зона і півмільйона туристів 8 жовтня 2019, 14:30
Розорилася найстаріша в світі туристична компанія Thomas Cook 23 вересня 2019, 18:50
У столиці Латвії збираються ввести мито для туристів 18 вересня 2019, 20:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!