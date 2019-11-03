Чорнобильську зону з початку року відвідало понад 100 тисяч осіб

З початку 2019 року Чорнобильську зону відчуження відвідали вже 107 тисяч осіб, при цьому майже 80% відвідувачів були іноземцями.

Про це ЦТС повідомили в Державному агентстві з управління зоною відчуження.

Серед факторів, які вплинули на новий рекорд, в агентстві називають підвищений інтерес до ЧАЕС після серіалу HBO "Чорнобиль", а також введення електронного пропуску та створення додаткової інфраструктури.

"Найбільше відвідувачів приїжджає з-за кордону - майже 80%. Країни-рекордсмени: Великобританія - 15738, Польща - 9378, Німеччина - 7826, США - 5580, Чехія - 4063 туриста", - розповіли в агентстві.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що в зоні буде створено "зелений коридор" для туристів і прибрані передумови для корупції.

10 липня він підписав указ, який повинен був стати початком перетворення Чорнобиля в одну з точок зростання нової України.