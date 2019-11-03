Найприбутковіша компанія світу може бути частково приватизована

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман дав остаточну згоду на первинне розміщення акцій (IPO) національної нафтової компанії Saudi Aramco.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За його словами, відповідне рішення було прийнято в п'ятницю на засіданні під головуванням саудівського кронпринца. Мухаммед бен Салман вважав підтримку місцевих інвесторів достатньою для старту процедури IPO.

Bloomberg відзначає, що часткова приватизація Saudi Aramco, яка за підсумками 2018 року була найприбутковішою компанією в світі, стане найважливішим зміною в нафтовій промисловості Саудівської Аравії з 1970-х років, коли Aramco була націоналізована.

Саудівський принц вперше заявив про можливий виходу Saudi Aramco на IPO в січні 2016 року, пише "Інтерфакс".

Отримані за рахунок цього кошти він планував направити на реформу економіки. Після двох років підготовки процес був заморожений в серпні 2018 року.

Підготовка до первинного розміщення акцій відновилася влітку 2019 року, але через кілька місяців знову була припинена.