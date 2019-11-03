Держборг США перевищив рекордні 23 трильйони доларів

Станом на 31 жовтня державний борг США перевищив рекордну позначку в 23 трлн доларів.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Мінфіну США.

У лютому американський держборг становив 22 трлн доларів.

Нагадаємо, за часів президентства Дональда Трампа, який під час своєї виборчої кампанії пообіцяв "позбавити" США від держборгу протягом восьми років, борг США зріс більш ніж на 2 трлн доларів.

Рівень держборгу почав вирівнюватися на початку терміну Трампа, однак знову став зростати в 2018 році.

До кінця 2018 року він становив 21,9 трлн доларів.