Активи банку Порошенко за квартал зменшилися більш ніж удвічі

Активи АТ "Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ, Київ) за третій квартал 2019 року зменшилися на 53,8% - до 3,065 млрд гривень.

Про свідчать дані квартального звіту банку, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно зі звітом, грошові кошти та їх еквіваленти скоротилися в 9,5 разу - до 273,59 млн гривень, фінансові активи, що розраховуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, - в 2,3 рази.

Зобов'язання МІБ в третьому кварталі зменшилися в 2,3 рази - до 2,666 млрд гривень, в тому числі кошти клієнтів - в 2,9 рази, до 2,08 млрд гривень.

В цілому за 9 місяців активи банку знизилися майже в 3,1 рази, а зобов'язання - в 3,4 рази.

Чистий прибуток банку за третій квартал 2019 року становив 17,78 млн гривень, що на 17,9% більше, ніж за аналогічний минулорічний період.

В цілому за підсумками січня-вересня 2019 року чистий прибуток становив 50,53 млн гривень, що на 31,1% більше, ніж за відповідний період 2018 року.

Чистий процентний дохід за дев'ять місяців поточного року знизився на 9,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 111,62 млн гривень.

Власний капітал банку з початку року збільшився на 14,5% - до 398,84 млн гривень, в тому числі статутний капітал - на 21,7% до 333,60 млн гривень.

АТ "Міжнародний інвестиційний банк" зареєстрований в березні 2008 року. Головними акціонерами банку на 1 січня 2019 року були: Петро Порошенко - 60%, Ігор Кононенко - 14,94%, Олег Гладковський і Олег Зимін - по 9,908% у кожного, Катерина Ворушиліна і Сергій Ворушилін - 2,5994% і 2,5984% відповідно, Олексій Порошенко - 0,006110%, Юлія Гладковська - 0,000001%.

За розміром загальних активів на 1 липня 2019 року МІБ, за даними Нацбанку, займав 24-е місце серед 76 діючих банків.